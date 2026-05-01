Novi detalji pucnjave na Dobrinji: Muškarac ubio ženu

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, potvrđeno je za portal "Avaza.
Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena.
SARAJEVO
U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena
MUP KS. FENA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)
U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, potvrđeno je za portal "Avaza.
Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena.
Nezvanično se saznaje i da je osumnjičeni muškarac nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, te da je policija pokrenula potragu za njim.
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