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SARAJEVO

Novi detalji pucnjave na Dobrinji: Muškarac ubio ženu

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena

MUP KS. FENA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

1.5.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, potvrđeno je za portal "Avaza.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena.


Nezvanično se saznaje i da je osumnjičeni muškarac nakon pucnjave pobjegao s mjesta događaja, te da je policija pokrenula potragu za njim.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
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