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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovdje je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada

Prve fotografije s mjesta zločina - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

1.5.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena potvrđeno je za portal „Avaza“.

Na licu mjesta su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS). Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je ranjen. Navodi se da je do pucnjave došlo u stanu nakon što je muškarac pucao na ženu.

Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula potragu za njim.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
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