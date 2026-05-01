Video / Opsadno stanje na Dobrinji nakon ubistva žene: Policija naoružana dugim cijevima, traga se za ubicom

Jake policijske snage nalaze se ispred zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje je muškarac ubio ženu.
STRAVIČAN ZLOČIN
Sve se desilo u ulici Omladinskih radnih brigada, a on je nakon ubistva pobjegao s lica mjesta
Jake policijske snage nalaze se ispred zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje je muškarac ubio ženu.
Sve se desilo u ulici Omladinskih radnih brigada, a on je nakon ubistva pobjegao s lica mjesta.
Policija se na terenu nalazi s dugim cijevima širom naselja, s obzirom da traje potraga za ubicom.
AMERIČKI ZAKONODAVCI