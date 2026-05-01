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STRAVIČAN ZLOČIN

Video / Opsadno stanje na Dobrinji nakon ubistva žene: Policija naoružana dugim cijevima, traga se za ubicom

Sve se desilo u ulici Omladinskih radnih brigada, a on je nakon ubistva pobjegao s lica mjesta

S lica mjesta - Avaz
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A. Ovčina - A. Bajraktarević

1.5.2026

Jake policijske snage nalaze se ispred zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje je muškarac ubio ženu.

Sve se desilo u ulici Omladinskih radnih brigada, a on je nakon ubistva pobjegao s lica mjesta.


Policija se na terenu nalazi s dugim cijevima širom naselja, s obzirom da traje potraga za ubicom.

# DOBRINJA
# SARAJEVO
# MUP KS
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