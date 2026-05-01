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UBISTVO U SARAJEVU

Muškarac ubio partnerku pa pobjegao s djetetom, naoružan je

Pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tragaju za njim

S lica mjesta. A. Ovčina / Avaz

M. Až.

1.5.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako se navodi, muškarac je pucao na ženu.

Muškarac koji je u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju partnericu, prilikom bijega s mjesta zločina sa sobom je odveo i njihovo dijete, saznaje Istraga.ba. 

Pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tragaju za njim, a prema istim informacijama osumnjičeni je naoružan.

# UBISTVO
# PUCNJAVA
# DOBRINJA
# SARAJEVO
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