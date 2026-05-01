Muškarac ubio partnerku pa pobjegao s djetetom, naoružan je

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako se navodi, muškarac je pucao na ženu.

Muškarac koji je u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju partnericu, prilikom bijega s mjesta zločina sa sobom je odveo i njihovo dijete, saznaje Istraga.ba.