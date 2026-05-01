Muškarac ubio partnerku pa pobjegao s djetetom, naoružan je

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, potvrđeno je za portal „Avaza“.
UBISTVO U SARAJEVU
Pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tragaju za njim
S lica mjesta. A. Ovčina / Avaz
U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, potvrđeno je za portal „Avaza“.
Kako se navodi, muškarac je pucao na ženu.
Muškarac koji je u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju partnericu, prilikom bijega s mjesta zločina sa sobom je odveo i njihovo dijete, saznaje Istraga.ba.
Pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tragaju za njim, a prema istim informacijama osumnjičeni je naoružan.
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