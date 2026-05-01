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UŽAS U SARAJEVU

Tarik Prusac ubio bivšu suprugu, pa s djevojčicom pobjegao na Darivu

Kako je ranije objavio portal "Avaza", on je bio razveden od djevojke koju je ubio, no više puta joj je upućivao prijetnje. Usmrtio je u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je ona živjela kao podstanar nakon razvoda. Prema nezvaničnim informacijama, on je naoružan i nalazi se na Darivi.

Tarik Prusac. Avaz

A. Ovčina - A. Bajraktarević

1.5.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac usmrtio je svoju bivšu suprugu, a onda odveo njihovu petogodišnju djevojčicu, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Kako je ranije objavio portal "Avaza", on je bio razveden od djevojke koju je ubio, no više puta joj je upućivao prijetnje.

Usmrtio je u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je ona živjela kao podstanar nakon razvoda.

Prema nezvaničnim informacijama, on je naoružan i nalazi se na Darivi.

# UBISTVO
# SARAJEVO
# MUP KS
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