Luka Bojović navodno bio meta vračarskog klana: Planirali da likvidaciju izvrši maloljetnik

Vračarska grupa navodno je naručila ubistvo koje su pripremali majka, sin i maloljetnik koji su danas uhapšeni u Beogradu, a kako nezvanično saznaje Telegraf.rs sumnja se da je meta trebalo da bude Luka Bojović!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, efikasnom akcijom uhapsili su K. M. (20), O. M. (50) i maloljetno lice (17) i spriječili izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu jedne muške osobe sa teritorije Beograda.

Pronađeno oružje

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu, kod maloljetne osobe pronašla dva pištolja, od kojih je jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra, dok su kod K. M. pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog djela.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je O. M. pomogla sinu K. M. na taj način što je oružje odnijela na drugu lokaciju, odakle je preneseno do adrese na kojoj ga je policija pronašla.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija osumnjičenima K. M. i O. M. određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će maloljetno lice, u prisustvu roditelja, biti saslušano u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu – Odeljenju za maloljetnike.

Priprema likvidacije

Podsjetimo, 2024. godine uhapšena su četvorica muškaraca zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo Luke Bojovića. Oni su osuđeni na ukupno osam godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja ubistva Luke Bojovića.

Oni su duže vrijeme pripremali likvidaciju, a jedan od njih uhapšen je u ulici gdje živi Luka Bojović sa pištoljem koji je imao metak u cijevi.

Tom presudom je Nikola Pavlović osuđen za krivična djela dogovor za izvršenje krivičnog djela i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri mjeseca.

Saša Kuzmanović je za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela osuđen na kaznu zatvora od godinu dana, dok je Milan Ilić osuđen na tri godine zatvora za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Filip Karavelić je osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela.

Tužilaštvo je prethodno odustalo od optužbe protiv petog okrivljenog Bogdana Pantovića, te je on oslobođen.

Uhapšena grupa

Takođe, u novembru 2024. godine uhapšena je još jedna grupa ljudi zbog sumnje da su pripremali likvidaciju Bojovića.

Veljko R. (20), Gavrilo V. (24), Nemanja Đ. (20), Andrija P. (22) i Nemanja B. (20) su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično djelo i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima su na teret stavljena krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom teško ubistvo i udruživanje radi vršenja krivičnih djela.

Postoje osnovi sumnje da su navedena lica kao pripadnici grupe koja ima za cilj vršenje krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora od 20 godina ili doživotni zatvor, od neutvrđenog dana do 4. novembra ove godine planirali, organizovali i nabavili sredstva za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u vidu lišenja života oštećenog na podmukao način i da su neovlašteno držali veću količinu vatrenog oružja i municije.

Osumnjičeni su iznajmili jednu garažu na Novom Beogradu 29. oktobra u koju su sutradan dovezli vozilo marke “Renault” u kojem su držali pištolje marki “HS Product”, “Glock 19”, “Camik”, “Glock 17”, “HS” model S7, “HS” model 9, “Glock model 43x” sa uklonjenim serijskim brojevima, kao i dva pištolja marke “CZ 99” bez vidljivog serijskog broja i pištolj marke “FN Browning S” sa očitanim serijskim brojem, kao i 359 komada pištoljske municije različitog kalibra, koje oružje i municija su bili namijenjeni lišenju života oštećenog.