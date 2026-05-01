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SARAJEVO

Policija vraća ljude s Darive i traga za ubicom: Monstrum Tarik Prusac ubio bivšu suprugu, pa odveo sa sobom djevojčicu

U sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac je ubio svoju bivšu suprugu nakon čega je sa sobom odveo njihovu kćerku

Policija vraća ljude s Darive - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Benjamin Sprečo

1.5.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja Tarik Prusac je ubio svoju bivšu suprugu, nakon čega je sa sobom odveo njihovu petogodišnju kćerku.

Prema ranijim informacijama koje je objavio "Avaz", Prusac je bio razveden od žene koju je usmrtio, ali joj je u više navrata ranije upućivao prijetnje.

Zločin se dogodio u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je žena živjela kao podstanar nakon razvoda.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je naoružan i nalazi se na području Darive.

Reporter "Avaza" javlja da je na Darivi u toku opsežna policijska potraga za osumnjičenim, a policija vraća građane iz tog područja dok traje akcija.

# UBISTVO
# DARIVA
# SARAJEVO
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