U Starom Gradu uhapšen monstrum Tarik Prusac, koji je ubio bivšu suprugu: Djevojčica nije povrijeđena

Nakon intenzivne policijske potrage, uhapšen je Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu te nakon toga odveo njihovu petogodišnju kćerku. Dijete je pronađeno nepovrijeđeno.
SARAJEVO
Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci
S lica mjesta. Avaz
Nakon intenzivne policijske potrage, uhapšen je Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu te nakon toga odveo njihovu petogodišnju kćerku. Dijete je pronađeno nepovrijeđeno.
- U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Ljekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine.
U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (1977) zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području općine Stari Grad.
Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci – potvrđeno je iz MUP-a KS.
Uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još uvijek je u toku.
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