Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČNO

Dijete se otrovalo mišomorom: Došao s roditeljima u goste, u dvorištu našao kesice otrova za pacove

U jednom trenutku pronašao je kesice s otrovom za pacove, otvorio jednu i progutao praškastu supstancu.

Hitno je prevezeno u Opštu bolnicu u Prokuplju. Danas.rs(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

1.5.2026

Četvorogodišnje dijete otrovalo se mišomorom u Žitorađi, nakon čega je hitno prevezeno u Opštu bolnicu u Prokuplju vozilom saniteta Doma zdravlja Žitorađa.

Kako je potvrđeno iz zdravstvene ustanove, mališan je s roditeljima došao u posjetu, a tokom boravka igrao se u dvorištu.

U jednom trenutku pronašao je kesice s otrovom za pacove, otvorio jednu i progutao praškastu supstancu.

Roditelji su ubrzo primijetili šta se dogodilo te ga odmah odveli u Dom zdravlja Žitorađa, odakle je potom transportovan u Prokuplje, gdje je u toku dijagnostička obrada njegovog stanja, prenosi Kurir.

# SRBIJA
# OTROV
# MIŠOMOR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.