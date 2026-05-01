Dijete se otrovalo mišomorom: Došao s roditeljima u goste, u dvorištu našao kesice otrova za pacove

Četvorogodišnje dijete otrovalo se mišomorom u Žitorađi, nakon čega je hitno prevezeno u Opštu bolnicu u Prokuplju vozilom saniteta Doma zdravlja Žitorađa.

Kako je potvrđeno iz zdravstvene ustanove, mališan je s roditeljima došao u posjetu, a tokom boravka igrao se u dvorištu.

U jednom trenutku pronašao je kesice s otrovom za pacove, otvorio jednu i progutao praškastu supstancu.

Roditelji su ubrzo primijetili šta se dogodilo te ga odmah odveli u Dom zdravlja Žitorađa, odakle je potom transportovan u Prokuplje, gdje je u toku dijagnostička obrada njegovog stanja, prenosi Kurir.