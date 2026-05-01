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SAZNAJE "AVAZ"

Tarik Prusac ubio ženu, pa s otetom djevojčicom jeo ćevape na Baščaršiji

Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji

Tarik Prusac. Avaz

Piše: Evelin Trako

1.5.2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim satima lišili su slobode Tarika Prusca, koji se sumnjiči za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja.

Iako je potraga za njim bila intenzivirana i na području Darive, kako saznaje "Avaz", osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom dijelu Sarajeva.

Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji. Tamo je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu, odnosno u poznatoj ćevabdžinici, gdje je jeo ćevape zajedno s djevojčicom koju je poveo sa sobom.

Nakon hapšenja, prebačen je u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada.

Dijete koje je osumnjičeni odveo nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno, a o njemu trenutno brinu nadležne stručne službe.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
# TARIK PRUSAC
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