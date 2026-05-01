Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HOROR U SARAJEVU

Bratu stradale novinarke pozlilo kad je vidio jezive prizore u stanu

Prethodno su se pojavile informacije da je u pucnjavi ranjen i brat ubijene novinarke

S lica mjesta. Avaz

M. Až.

1.5.2026

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka Elma Godinjak (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik Prusac (49).

Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, povevši sa sobom njihovo petogodišnje dijete.

Prethodno su se pojavile informacije da je u pucnjavi ranjen i brat ubijene novinarke, jer je na licu mjesta intervenisala i Hitna pomoć.

Kako saznaje "Avaz", njemu je pozlilo nakon što je u stanu zatekao jezive prizore te je izgubio svijest, zbog čega je odmah reagovala ekipa Hitne pomoći.

Podsjećamo, Tarik Prusac je nakon ubistva pobjegao s lica mjesta i sa sobom odveo dijete.

Kasnije je vozilo ostavio na području Darive, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gdje je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dijete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovrijeđeno i zbrinuto od strane nadležnih službi.

# UBISTVO
# PUCNJAVA
# DOBRINJA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.