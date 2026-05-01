Bratu stradale novinarke pozlilo kad je vidio jezive prizore u stanu

Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, povevši sa sobom njihovo petogodišnje dijete.

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka Elma Godinjak (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik Prusac (49).

Prethodno su se pojavile informacije da je u pucnjavi ranjen i brat ubijene novinarke, jer je na licu mjesta intervenisala i Hitna pomoć.

Kako saznaje "Avaz", njemu je pozlilo nakon što je u stanu zatekao jezive prizore te je izgubio svijest, zbog čega je odmah reagovala ekipa Hitne pomoći.