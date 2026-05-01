Bratu stradale novinarke pozlilo kad je vidio jezive prizore u stanu

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka Elma Godinjak (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik Prusac (49).
Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mjesta događaja, povevši sa sobom njihovo petogodišnje dijete.
Prethodno su se pojavile informacije da je u pucnjavi ranjen i brat ubijene novinarke, jer je na licu mjesta intervenisala i Hitna pomoć.
Kako saznaje "Avaz", njemu je pozlilo nakon što je u stanu zatekao jezive prizore te je izgubio svijest, zbog čega je odmah reagovala ekipa Hitne pomoći.
Podsjećamo, Tarik Prusac je nakon ubistva pobjegao s lica mjesta i sa sobom odveo dijete.
Kasnije je vozilo ostavio na području Darive, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gdje je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.
Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dijete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovrijeđeno i zbrinuto od strane nadležnih službi.