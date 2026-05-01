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NASRED ULICE

Muškarac brutalno pretučen pred djetetom: Ljekari mu se bore za život

Svjedoci navode da je napadač izašao iz automobila i fizički napao muškarca, nanoseći mu teške povrede pred očima djeteta

MUP Srbije. Mateja Beljan / Telegraf.rs

M. Až.

1.5.2026

Strašan scena dogodila se danas u beogradskom naselju Mali Mokri Lug, gdje je teško povrijeđen muškarac D. H. (57). Policija je ubrzo pronašla i uhapsila napadača (25).

Kako prenosi Blic, sve se odigralo dok je muškarac prelazio ulicu zajedno s malim djetetom, kada je na njega nasrnuo mlađi muškarac koji je prethodno vozilom prošao velikom brzinom.

Svjedoci navode da je napadač izašao iz automobila i fizički napao muškarca, nanoseći mu teške povrede pred očima djeteta. Nakon nekoliko udaraca, muškarac je pao nasred ulice i ostao bez svijesti.

Hitna pomoć je brzo stigla na mjesto događaja i povrijeđenog u kritičnom stanju prevezla u Urgentni centar, gdje je odmah operisan. Ljekari se bore za njegov život, a prema prvim informacijama zadobio je ozbiljno krvarenje u mozgu.

Policija je u kratkom roku locirala i uhapsila napadača.

# SRBIJA
# BEOGRAD
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