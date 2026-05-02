Tarik Prusac koji se sumnjiči za ubistvo novinarke Elme Godinjak na Dobrinji, danas će biti predat u Tužilaštvo KS

Nakon stravičnog ubistva koje se jučer dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, jutros se oglasilo i Tužilaštvo Kantona Sarajevo. - U toku dana osumnjičeni za ubistvo 41-godišnjakinje bit će predat u nadležnost KTKS. Istovremeno će u toku dana biti obavljena i obdukcija tijela ubijene - potvrdila je jutros portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić. Podsjetit ćemo, javnost je jučer zgrozila još jedna vijest o slučaju femicida, a u do sada mirnom, porodičnom naselju Dobrinja, ubijena je novinarka Elma Godinjak, koju je, prema prvim informacijama usmrtio Tarik Prusac, koji se karakteriše kao osumnjičeni.

Ovaj stravičan zločin jučer je potresao mještane Dobrinje, ali i glavni grad Bosne i Hercegovine, naročito jer se ubistvo dogodilo za praznik 1. maj, a ubica je pobjegao s mjesta zločina među ljude. Na šetalištu Dariva, gdje je bilo puno šetača i građana koji su svoj slobodan dan odlučili provesti s porodicom i prijateljima, uznemirila je vijest da je počinilac na slobodi.

Prema saznanjima "Avaza", Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji. Tamo je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu, odnosno u poznatoj ćevabdžinici, gdje je jeo ćevape zajedno s djevojčicom koju je poveo sa sobom.

Podsjetit ćemo da djevojčica ima samo pet godina.

Na svu sreću, djevojčica nije povrijeđena. U javnosti su se bile pojavile brojne dezinformacije da je ranjen brat ubijene. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, potvrdili su da prilikom izvršenja krivičnog djela nije bilo ranjavanja bilo koje muške ili neke druge osobe.

Podsjećamo da su reporteri "Avaza" jučer bili na Dobrinji, na području općine Novi Grad Sarajevo, te na području općine Stari Grad Sarajevo, na Darivi.

Na šetalištu Dariva trajala je opsežna policijska potraga za osumnjičenim, a policija je vraćala građane iz tog područja tokom trajanja pronalaska osumnjičenog.

Tarik Prusac koji je pobjegao jučer s djetetom bio je naoružan.

Također, prema saznanjima "Avaza" Prusac je imao zabranu prilaska žrtvi Elmi Godinjak.

Podsjetit ćemo, jučer se oglasio MUP KS sa zvaničnim saopćenjem za javnost. - U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Ljekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine. U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (1977) zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području općine Stari Grad.