Monstrum u trenutku ubistva imao mjere zabrane prilaska Elmi Godinjak: Ovo je hronologija njegovih prijetnji

Tarik Prusac ubio je jučer Elmu Godinjak pred njihovom petogodišnjom djevojčicom. Nakon toga je uzeo dijete i uputio se ka Darivi, gdje je ostavio automobil, a onda s djetom otišao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji i tamo naručio ćevape. Tada je i uhapšen. Prema informacijama portala Istraga.ba Elma Godinjak je prvi put prijavila Tarika Prusca policiji 22. februara, kada mu je rekla da se od njega želi razvesti. On joj je tada upućivao prijeteće i uvredljive poruke.

Tada je ona upućena u PU Novi Grad, ali je u strahu odbila svjedočiti protiv Prusca.

Iako je odbila svjedočiti protiv muža, MUP KS je, u skladu sa Zakona o zaštiti od nasilja u prodici i nasilja nad ženama u FBiH, izvršila procjenu i ocjenu rizika za djecu, te su prema Tariku Pruscu 22. februara izrekli hitne mjere zaštite o čemu je obaviještena obaviještena i dežurna sutkinja za prekršaje Općinskog suda u Sarajevu Aida Osmanspahić.

Dva dana kasnije, neposredno pred isticanje hitnih zaštitnih mjera, Policija je uputila je Zahtjev za izricanje zaštitnih mjera prema nasilnoj osobi, te o svemu obavijestila Centar za socijalni rad. Međutim, Općinski sud u Sarajevu je tada obustavio postupak za izricanje zaštitnih mjera naglasivši da “ne postoje uvjeti za izricanje zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u prodici i nasilja nad ženama u FBiH”, jer je Elma Godinjak odbila svjedočiti. Bez obzira na to, MUP KS je 3. marta kompletan materijal dostavio Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Ali tu priča ne završava.

U utorak, 7. aprila 2026. godine Elma Godinjak je obavijestila policiju da je četiri dana ranije, 3. aprila 2026. godine, njen suprug Tarik Prusac došao na njeno radno mjesto i rekao: “daj da razgovaramo, nemoj na ovaj način, završit ću u zatvoru, ako me prijaviš ostat ću bez posla, neću moći davati novac za alimentaciju djeteta”. Dan kasnije, 4. aprila Prusac je svojim automobilom presreo Elmu Godinjak, rekavši da je “došao po dijete”. Sutradan, 5. aprila Prusac je uhodio Elmu, ali joj nije prilazio. MUP KS je o ovoj prijavi obavijestio Tužilaštvo KS, a dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Alma Džinović je utvrdila da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom djelu Nasilje u porodici.