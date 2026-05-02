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Požar u Sarajevu: Zapaljeni automobili VW Polo i Renault Capur, policija sumnja na krivično djelo

Kako navode iz policije, 01.05.2026. u 1 sat, Policijska uprava Novo Sarajevo je obaviještena da je u ovoj ulici došlo do požara

Vatrogasci na intervenciji. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

2.5.2026

U Sarajevu je, u ulici Hamdije Čemerlića jučer došlo do požara poslije ponoći, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako navode iz policije, 01.05.2026. u 1 sat, Policijska uprava Novo Sarajevo je obaviještena da je u ovoj ulici došlo do požara na parkiranom automobilu VW Polo koji se potom proširio na automobil marke Renault Capur.

- Na lice mjesta upućeni su policijski službenici koji su po dolasku potvrdili navode prijave, dok je od strane PVB Kantona Sarajevo, požar likvidiran u 01:15 sati – saopćio je MUP KS.

Također, iz policije navode da nakon obavještavanja dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, na licu mjesta izvršen je uviđaj zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo „Izazivanje opće opasnosti“ iz člana 323. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom „Oštećenje tuđe stvari“ iz člana 293. KZ F BiH. 

# POŽAR
# SARAJEVO
# AUTOMOBIL
# MUP KS
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