Dobrinja se još nije oporavila od ubistva Adnana Metanovića, a desio se femicid: Dva jeziva zločina u manje od 20 dana

Sarajevsko naselje Dobrinja u manje od 20 dana pogodila su dva svirepa ubistva.
UŽAS
Godinjak ubijena iz službenog pištolja, koji je nezakonito nosio Prusac, uposlenik jedne security agencije
Dva ubistva u Sarajevu. Armin Durgut / PIXSELL
Sarajevsko naselje Dobrinja u manje od 20 dana pogodila su dva svirepa ubistva.
Sarajevo se još nije oporavilo ni od ubistva Adnana Metanovića, sina preminulog estradnog menadžera Ruždije Metanovića, a već se desilo novo ubistvo.
Podsjećamo, u noći sa 12. na 13. april Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić su prvo satima fizički zlostavljali Adnana Metanovića, udarali ga rukama, nogama, metalnom šipkom, kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu. Bolesnici su sve snimali mobitelom.
Nakon toga su ga bacili s balkona na šestom spratu sa visine od 19,5 metara, a ono što je bilo najjezivije je da je on u tom trenutku bio živ. Na taj način je ovaj trojac pokušao sve predstaviti kao samoubistvo, no nije im to uspjelo. Oni su tada bili nadrogirani, odnosno vukli su spid i pušili marihuanu.
Za njih trojicu je određen pritvor.
Novi jeziv slučaj se dešava u ulici Omladinskih radnih brigada jučer, kada je Tarik Prusac usmrtio Elmu Godinjak, s kojom je bio u braku i imao dijete.
Problemi za Godinjak su počeli kada je ona zatražila razvod. Prusac joj je više puta prijetio, pa su mu izrečene i mjere zabrane prilaska 8. aprila.
Važile su mjere i jučer, ali monstrum nije mario za to, došao je u njen stan na Dobrinji i presudio im pred njihovom djevojčicom, a onda je djevojčicu odveo sa sobom. Ubijena je iz službenog pištolja, koji je nezakonito nosio ovaj uposlenik jedne security agencije.
Uputio se prema Darivi, gdje je ostavio automobil, a onda se spustio među masu na Baščaršiju i ušao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica. Uhapšen je dok je jeo ćevape s kćerkom koju je oteo.
AMERIČKI ZAKONODAVCI