Dobrinja se još nije oporavila od ubistva Adnana Metanovića, a desio se femicid: Dva jeziva zločina u manje od 20 dana

Sarajevo se još nije oporavilo ni od ubistva Adnana Metanovića, sina preminulog estradnog menadžera Ruždije Metanovića, a već se desilo novo ubistvo.

Podsjećamo, u noći sa 12. na 13. april Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić su prvo satima fizički zlostavljali Adnana Metanovića, udarali ga rukama, nogama, metalnom šipkom, kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu. Bolesnici su sve snimali mobitelom.

Nakon toga su ga bacili s balkona na šestom spratu sa visine od 19,5 metara, a ono što je bilo najjezivije je da je on u tom trenutku bio živ. Na taj način je ovaj trojac pokušao sve predstaviti kao samoubistvo, no nije im to uspjelo. Oni su tada bili nadrogirani, odnosno vukli su spid i pušili marihuanu.

Za njih trojicu je određen pritvor.

Novi jeziv slučaj se dešava u ulici Omladinskih radnih brigada jučer, kada je Tarik Prusac usmrtio Elmu Godinjak, s kojom je bio u braku i imao dijete.