Advokatica Mujčinović za "Avaz": Mjera zabrane prilaska djeluje samo kod savjesnih ljudi

Nakon još jednog femicida koji se dogodio u Sarajevu, a koji je potresao javnost ponovo su otvorena mnogobrojna pitanja. Ubica Tarik Prusac imao je zabranu prilaska ubijenoj Elmi Godinjak, sa kojom je bio u procesu razvoda, ali to ga nije spriječilo da počini ovaj monstuozni zločin.

Advokatica Amila Mujčinović za "Avaz" je kazala da su mjere zaštite vrsta sankcija koja djeluje samo kod savjesnih ljudi.

- To ima smisla da se urede visokorizični konflikni odnosi tako što će se zabraniti kontakt, ali praksa je pokazala da je sve više slučajeva dugotrajne pasivne agresije koja se jedino može prevenirati kroz institucije koje imamo - porodično savjetovalište - kazala je Mujčinović.

Prema njenim riječima svaki visokonfliktni razvod se upućuje na tretman u Porodično savjetovalište, ali isto nije obavezno.

- Trebalo bi uspostaviti novu Službu zaštite za žrtve nasilja koja bi pratila porodicu i radila procjenu rizika. To je model iz skandinavskih zemalja, ulagati u prevenciju i zaštitu da ne dođe do femicida, a ne u represiju - istakla je.

Vrlo dobro je uvrštavanje femicida kao klasificiranog djela ubistva, ali kada se dođe do suđenja već imamo žrtvu, dodala je Mujčinović.