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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Tragedija u Sarajevu: Radnik pao s krova i poginuo

Uviđajem će rukovoditi dežurni tužilac, a obavit će ga pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Hitna pomoć Sarajevo. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

2.5.2026

U Sarajevu je danas došlo do nesreće u kojoj je život izgubio radnik nakon pada s krova tokom izvođenja građevinskih radova.

- Oko 14.35 sati obaviještena je PU Novo Sarajevo da je u ulici Humska prilikom izvođenja radova na krovu kuće došlo do pada sa visine i povređivanja radnika. Tim Hitne pomoći je povrijeđenog transportovao na KCUS, gdje je u 15.50 sati konstatovana smrt – potvdila je portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Uviđajem će rukovoditi dežurni tužilac, a obavit će ga pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

# RADNIK
# NOVO SARAJEVO
# SARAJEVO
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