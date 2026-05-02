Družio s prijateljima pa skočio u rijeku, traže ga ronioci

U Slavonskom Brodu u toku je intenzivna potraga za muškarcem koji je na Praznik rada nestao nakon što je skočio u rijeku Savu.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske za PlusPortal potvrđeno je da je riječ o muškarcu rođenom 1974. godine, koji je u petak oko 16.30 sati ušao u rijeku Savu u Splavarskoj ulici.

Nakon skoka nije izronio, zbog čega je odmah pokrenuta potraga u koju su uključeni i ronioci.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac se neposredno prije nestanka družio s prijateljima na jednom od splavova u tom dijelu grada.