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TRAGEDIJA NA PRAZNIK RADA

Družio s prijateljima pa skočio u rijeku, traže ga ronioci

Nakon skoka nije izronio, zbog čega je odmah pokrenuta potraga u koju su uključeni i ronioci

Potraga u toku. Ivica Galovic/PIXSELL

M. Až.

2.5.2026

U Slavonskom Brodu u toku je intenzivna potraga za muškarcem koji je na Praznik rada nestao nakon što je skočio u rijeku Savu.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske za PlusPortal potvrđeno je da je riječ o muškarcu rođenom 1974. godine, koji je u petak oko 16.30 sati ušao u rijeku Savu u Splavarskoj ulici.

Nakon skoka nije izronio, zbog čega je odmah pokrenuta potraga u koju su uključeni i ronioci.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac se neposredno prije nestanka družio s prijateljima na jednom od splavova u tom dijelu grada.

# SLAVONSKI BROD
# TRAGEDIJA
# HRVATSKA
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