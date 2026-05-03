Ovo je Eldin Selimović, kojeg je ubio brat: "Nisi zaslužio da nas na takav način napustiš"

Velika tragedija pogodila je sinoć Tuzlu, kada je Elvis Selimović ubio svog brata Eldina Selimovića.

Sve se desilo kasno sinoć, a ubica je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje se vreši kriminalistička obrada.

Podsjećamo, Elvis Selimović je iz vatrenog oružja pucao na svog brata. Brzo je na lice mjesta izašla ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla, ali za Eldina nije bilo spasa.

Uviđaj ovog jezivog ubistva i dalje trage. Njime rukovodi dežurni tužilac Tužilaštva TK, a vrše ga istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.

Na društvenim mrežama se opraštaju od ubijenog Eldina Selimovića.

- Da ti dragi Allah podari lijepi dženet. Nisi zaslužio da nas na takav način napustiš - piše u jednoj od poruka na društvenim mrežama.