Video / Jake policijske snage u tuzlanskom naselju Miladije: Ovdje je Elvis ubio svog brata Eldina

U ulici Rade Uhlika u tuzlanskom naselju Miladije sinoć se desio zločin kakav se dugo ne pamti u Tuzli.

Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a TK uhapsili su ga rano jutros i on je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje se vrši kriminalistička obrata.

Elvis Selimović je ubio svog brata Eldina Selimovića, a onda pobjegao s lica mjesta.

Elvis je ubio svog brata iz vatrenog oružja, a uprkos brzoj reakciji SHMP Doma zdravlja Tuzla, za Eldina nije bilo spasa.

"Avazov" reporter nalazi se na mjestu zločina, gdje su i dalje prisutne jake policijske snage, a uviđaj i dalje traje.

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