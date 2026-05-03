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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Jake policijske snage u tuzlanskom naselju Miladije: Ovdje je Elvis ubio svog brata Eldina

Elvis je ubio svog brata iz vatrenog oružja, a uprkos brzoj reakciji SHMP Doma zdravlja Tuzla, za Eldina nije bilo spasa

Ubistvo u Tuzli - Avaz
Ubistvo u Tuzli - Avaz
Ubistvo u Tuzli - Avaz
Ubistvo u Tuzli - Avaz
Ubistvo u Tuzli - Avaz
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S. S.

3.5.2026

U ulici Rade Uhlika u tuzlanskom naselju Miladije sinoć se desio zločin kakav se dugo ne pamti u Tuzli.

Elvis Selimović je ubio svog brata Eldina Selimovića, a onda pobjegao s lica mjesta.

Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a TK uhapsili su ga rano jutros i on je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje se vrši kriminalistička obrata.

Elvis je ubio svog brata iz vatrenog oružja, a uprkos brzoj reakciji SHMP Doma zdravlja Tuzla, za Eldina nije bilo spasa.

"Avazov" reporter nalazi se na mjestu zločina, gdje su i dalje prisutne jake policijske snage, a uviđaj i dalje traje.

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# MUP TK
# MILADIJE
# TUZLA
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