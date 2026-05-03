Ovo je monstrum Elvis Selimović: U Tuzli ubio svog brata Eldina

U ulici Rade Uhlika, u tuzlanskom naselju Miladije, sinoć je počinjen zločin koji je potresao sve i kakav se ne pamti.
UŽAS U MILADIJAMA
Brzom akcijom pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je lociran i uhapšen u ranim jutarnjim satima
Elvis Selimović. Avaz
U ulici Rade Uhlika, u tuzlanskom naselju Miladije, sinoć je počinjen zločin koji je potresao sve i kakav se ne pamti.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", Elvis Selimović usmrtio je svog brata Eldina Selimovića, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.
Brzom akcijom pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je lociran i uhapšen u ranim jutarnjim satima. Potom je priveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje je nad njim započeta kriminalistička obrada.
Kako se ranije potvrdili iz Uprave policije MUP-a TK, ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem, a i pored hitne intervencije Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, povrijeđenom nije bilo spasa.
STRAVIČAN SLUČAJ U TUZLI
STRAVIČAN SLUČAJ U TUZLI
Reporter "Avaza" nalazi se na mjestu događaja, gdje su i dalje raspoređene jake policijske snage, dok uviđaj još traje.
Kako je ranije objavio portal "Avaza" Elvis Selimović je bio od ranije poznat policiji. 2011. godine je hapšen zbog droge, a 2024. godine, kada je izašao na dopust iz zatvora, napravio je haos u Tuzli.
Prvo je oštetio nekoliko automobila, pucao iz pištolja, a onda se dao u bijeg. Kompletna Tuzla je bila blokirana, a policija ga je na kraju pronašla golog u grmlju.
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