Ispovijest oca osmogodišnjeg dječaka: Starac ga je udario kaišem u džamiji, pa mu prijetio da će ga ubiti

Neobičan slučaj dogodio se u sarajevskoj džamiji kada je stariji muškarac (78) napao dijete i udario ga kaišem. Kako je za naš medij potvrdio Armin Tutundžić, otac osmogodišnjeg dječaka, ovaj događaj se desio 19. aprila 2026. u vrijeme akšam-namaza, oko 19.30 sati, u Novopazarskoj ulici, u Novom Sarajevu. Masnica na nozi - Dijete svaki dan ide u džamiju. Propratimo dijete, on uđe u džamiju i bude s džematlijama. Dan poslije, došao sam s posla i supruga mi je rekla da mu pogledam nogu. Vidio sam masnicu, možda deset centimetara, baš čudnog oblika, ravno ocrtana. Mislio sam da su u školi neki problemi. Pitao sam dijete i rekao mi je da je pao. Pitam ga: „Gdje si pao?“, kaže mi: „Ne znam, ne mogu se sjetiti“. Rekao sam mu: „Nemoj me zezati, nećemo dalje razgovarati, dok mi ne kažeš šta je bilo“. Rekao mi je da je pao u dvorištu ispod kuće. Ne vjerujem mu, jer je sa desne strane butine ta modrica – rekao je Tutundžić. Dodao je da mu je dijete kasnije kazalo da ga je udario muškarac kaišem.

Modrica na nozi djeteta . Ustupljena fotografija Modrica na nozi djeteta . Ustupljena fotografija

- U džamiji je dijete udario kaišem. Ja ne mogu da vjerujem. Ja znam te ljude – rekao nam je sagovornik, navodeći kako mu je taj muškarac komšija. Tutundžić je više puta ispitivao sina šta se dogodilo. - Kazao mi je da je izvukao kaiš iz pantola i išibao me. Odmah sam otišao do hodže – izjavio je Tutundžić, koji je efendiju upitao da li je bio na akšam-namazu, što mu je ovaj potvrdio. Bez reakcije prisutnih Efendija je potvrdio da je muškarac udario dijete, te da je muškarac ustao usred namaza, izvukao kaiš i dijete je počelo bježati i plakati, ali ga je, kako dodaje Tutundžić, taj komšija sustigao, pa ga je navodno više puta udario i fizički ga izbacio iz džamije. Tutundžić je dodao da nije razgovarao s komšijom i da ga je zaboljelo što niko nije spriječio napad na njegovo dijete. - Toliko se brzo odigralo da niko nije stigao reagovati. Možda su i oni bili šokirani – istakao je Tutundžić, koji je slučaj prijavio policiji 20.04.2026. te kako dodaje, pet osoba je potvrdilo da je njegov komšija udario dijete. Tutundžić je dodao da je šokiran i da je dijete povjeravao tim ljudima, džematlijama. - Okupile su se komšije nakon toga i jedan je izjavio da je njegovog unuka udario prije deset godina isti čovjek u džamiji. Taj momak je danas tinejdžer i nikad više od tada nije ušao u tu džamiju. Ja stanujem ovdje pet godina, a ovaj komšija mislim da ima 70 godina – izjavio je.

Tutundžić: Majka dječaka . Ustupljena fotografija Tutundžić: Majka dječaka . Ustupljena fotografija