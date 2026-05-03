Ispovijest oca osmogodišnjeg dječaka: Starac ga je udario kaišem u džamiji, pa mu prijetio da će ga ubiti

Neobičan slučaj dogodio se u sarajevskoj džamiji kada je stariji muškarac (78) napao dijete i udario ga kaišem.
Kako je za naš medij potvrdio Armin Tutundžić, otac osmogodišnjeg dječaka, ovaj događaj se desio 19. aprila 2026. u vrijeme akšam-namaza, oko 19.30 sati, u Novopazarskoj ulici, u Novom Sarajevu.
Masnica na nozi
- Dijete svaki dan ide u džamiju. Propratimo dijete, on uđe u džamiju i bude s džematlijama. Dan poslije, došao sam s posla i supruga mi je rekla da mu pogledam nogu. Vidio sam masnicu, možda deset centimetara, baš čudnog oblika, ravno ocrtana. Mislio sam da su u školi neki problemi. Pitao sam dijete i rekao mi je da je pao. Pitam ga: „Gdje si pao?“, kaže mi: „Ne znam, ne mogu se sjetiti“. Rekao sam mu: „Nemoj me zezati, nećemo dalje razgovarati, dok mi ne kažeš šta je bilo“. Rekao mi je da je pao u dvorištu ispod kuće. Ne vjerujem mu, jer je sa desne strane butine ta modrica – rekao je Tutundžić.
Dodao je da mu je dijete kasnije kazalo da ga je udario muškarac kaišem.
- U džamiji je dijete udario kaišem. Ja ne mogu da vjerujem. Ja znam te ljude – rekao nam je sagovornik, navodeći kako mu je taj muškarac komšija.
Tutundžić je više puta ispitivao sina šta se dogodilo.
- Kazao mi je da je izvukao kaiš iz pantola i išibao me. Odmah sam otišao do hodže – izjavio je Tutundžić, koji je efendiju upitao da li je bio na akšam-namazu, što mu je ovaj potvrdio.
Bez reakcije prisutnih
Efendija je potvrdio da je muškarac udario dijete, te da je muškarac ustao usred namaza, izvukao kaiš i dijete je počelo bježati i plakati, ali ga je, kako dodaje Tutundžić, taj komšija sustigao, pa ga je navodno više puta udario i fizički ga izbacio iz džamije. Tutundžić je dodao da nije razgovarao s komšijom i da ga je zaboljelo što niko nije spriječio napad na njegovo dijete.
- Toliko se brzo odigralo da niko nije stigao reagovati. Možda su i oni bili šokirani – istakao je Tutundžić, koji je slučaj prijavio policiji 20.04.2026. te kako dodaje, pet osoba je potvrdilo da je njegov komšija udario dijete.
Tutundžić je dodao da je šokiran i da je dijete povjeravao tim ljudima, džematlijama.
- Okupile su se komšije nakon toga i jedan je izjavio da je njegovog unuka udario prije deset godina isti čovjek u džamiji. Taj momak je danas tinejdžer i nikad više od tada nije ušao u tu džamiju. Ja stanujem ovdje pet godina, a ovaj komšija mislim da ima 70 godina – izjavio je.
Tutundžić je za „Dnevni avaz“ dodao da se nakon ovoga desio još jedan incident u prošlu subotu u 10.30 sati kada je dječak izašao s majkom ispred kuće. Majka je ušla u garažu da izvuče vozilo, a dječak je stajao da pričeka.
- U tom momentu je naišao Ferhat Atović, čovjek koji ga je izudarao u džamiji, te zaustavio svoje vozilo, misleći da je dječak sam. Zaprijetio je da će ga ubiti i opsovao mu majku, ne znajući da to majka sve gleda iz garaže. Nakon što je majka jako pritisnula sirenu, isti se trznuo te divljački startao s vozilom i otišao s lica mjesta. Dječak je i taj dan doživio traumu te je plakao duži period. Majka je odmah otišla u prostorije MUP-a Novo Sarajevo te podnijela prijavu. Mi stvarno ne znamo šta da radimo, dijete je bez ikakve zaštite. Ja sam taj dan bio na poslu i nisam mu mogao pomoći – zaključio je Armin Tutundžić za „Dnevni avaz“.
Osumnjičeni ispitan
- Zaprimljena je prijava, saslušani svjedoci, ispitan osumnjičeni. Po kompletiranju materijala bit će podnijet izvještaj o počinjenom krivičnom djelu laka tjelesna povreda protiv A. F. (1948) iz Sarajeva - potvrđeno je za portal “Avaza” iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 24. aprila 2026. godine.