Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

INTERVENISALA I POLICIJA

Požar u bivšoj kasarni u bh. gradu: Jedna osoba uhapšena zbog sumnje na paljevinu

Utvrđeno je da je požar izazvan otvorenim plamenom, naveli su

Požar u bivšoj kasarni. Facebook

M. Až.

3.5.2026

Policija u Gacku uhapsila je osobu inicijala A.S. iz tog mjesta zbog sumnje da je počinila krivično djelo paljevine.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Trebinje, policija je u subotu, 2. maja, oko 15:30 sati zaprimila prijavu o požaru u napuštenom objektu bivše kasarne u mjestu Avtovac.

- Uviđajem, koji su izvršili policijski službenici Policijske stanice Gacko, utvrđeno je da je požar izazvan otvorenim plamenom - naveli su iz Policijske uprave Trebinje, dodajući: "Operativnim radom na terenu policijski službenici su identifikovali lice inicijala A.S. iz Gacka, koje se sumnjiči da je izvršilo navedeno krivično djelo".

Iz policije su također naveli da je o svemu obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, dok su pripadnici Vatrogasne jedinice Gacko uspjeli lokalizovati požar.

Vatrogasci su na svojoj Facebook stranici saopćili da je u jednom od objekata u krugu bivše kasarne izbio požar u kojem se nalazilo sijeno.

# POŽAR
# GACKO
# PALJEVINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.