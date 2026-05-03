Požar u bivšoj kasarni u bh. gradu: Jedna osoba uhapšena zbog sumnje na paljevinu

Policija u Gacku uhapsila je osobu inicijala A.S. iz tog mjesta zbog sumnje da je počinila krivično djelo paljevine.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Trebinje, policija je u subotu, 2. maja, oko 15:30 sati zaprimila prijavu o požaru u napuštenom objektu bivše kasarne u mjestu Avtovac.

- Uviđajem, koji su izvršili policijski službenici Policijske stanice Gacko, utvrđeno je da je požar izazvan otvorenim plamenom - naveli su iz Policijske uprave Trebinje, dodajući: "Operativnim radom na terenu policijski službenici su identifikovali lice inicijala A.S. iz Gacka, koje se sumnjiči da je izvršilo navedeno krivično djelo".

Iz policije su također naveli da je o svemu obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, dok su pripadnici Vatrogasne jedinice Gacko uspjeli lokalizovati požar.

Vatrogasci su na svojoj Facebook stranici saopćili da je u jednom od objekata u krugu bivše kasarne izbio požar u kojem se nalazilo sijeno.