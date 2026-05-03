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SARAJEVO

Video / Haos na Skenderiji: BMW-om se zabio u zgradu!

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba

Nesreća u Sarajevu. E. Trako / Avaz

M. Až.

3.5.2026

U Sarajevu poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u Skenderpašinoj ulici.

Vozač se BMW-om zabio u zgradu, saznaje portal "Avaza".

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba.

Na licu mjesta očekuje se uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzrocima nesreće.

Video snimak nesreće dostupan je u prilogu.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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