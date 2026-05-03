Video / Haos na Skenderiji: BMW-om se zabio u zgradu!

U Sarajevu poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u Skenderpašinoj ulici.
SARAJEVO
Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba
Nesreća u Sarajevu. E. Trako / Avaz
U Sarajevu poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u Skenderpašinoj ulici.
Vozač se BMW-om zabio u zgradu, saznaje portal "Avaza".
Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba.
Na licu mjesta očekuje se uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzrocima nesreće.
Video snimak nesreće dostupan je u prilogu.
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