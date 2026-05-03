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HAOS U SARAJEVU

Video / Očevidac nesreće na Skenderiji: "Čuo se jak udar, ja sam mislio da je granata"

Svjedok nesreće za naš portal opisao je trenutak udara i kazao da je sve odjeknulo kao jaka eksplozija

Nesreća na Skenderiji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

3.5.2026

U Sarajevu poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u Skenderpašinoj ulici.

Kako saznaje portal „Avaza“, vozač se automobilom direktno zabio u objekat.

Svjedok nesreće za naš portal opisao je trenutak udara i kazao da je sve odjeknulo kao jaka eksplozija.

- To je puklo, ja sam mislio da je granata – izjavio je.

Nedugo nakon nesreće na mjesto događaja stigla je policija koja obavlja uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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