Prijatelji ubijenog Eldina Selimovića zapalili svijeće ispred njegove kuće

Brojni prijatelji, poznanici i porodica Eldina Selimovića opraštaju se od njega, a neki od njih su ispred njegove kuće upalili svijeće.
Eldina Selimovića usmrtio je njegov brat Elvis Selimović, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.
TRAGEDIJA
Njega je usmrtio brat Elvis, nakon čega je pobjegao
Prijatelji zapalili svijeće. Facebook
Brojni prijatelji, poznanici i porodica Eldina Selimovića opraštaju se od njega, a neki od njih su ispred njegove kuće upalili svijeće.
Eldina Selimovića usmrtio je njegov brat Elvis Selimović, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.
STRAVIČAN SLUČAJ U TUZLI
STRAVIČAN SLUČAJ U TUZLI
Brzom akcijom pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je lociran i uhapšen u ranim jutarnjim satima. Potom je priveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje je nad njim započeta kriminalistička obrada.
Ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem, a i pored hitne intervencije Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, povrijeđenom nije bilo spasa.
POLICIJA PUCALA NA NJEGA