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TRAGEDIJA

Prijatelji ubijenog Eldina Selimovića zapalili svijeće ispred njegove kuće

Njega je usmrtio brat Elvis, nakon čega je pobjegao

Prijatelji zapalili svijeće. Facebook

A. B.

4.5.2026

Brojni prijatelji, poznanici i porodica Eldina Selimovića opraštaju se od njega, a neki od njih su ispred njegove kuće upalili svijeće.

Eldina Selimovića usmrtio je njegov brat Elvis Selimović, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Brzom akcijom pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je lociran i uhapšen u ranim jutarnjim satima. Potom je priveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje je nad njim započeta kriminalistička obrada.

Ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem, a i pored hitne intervencije Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, povrijeđenom nije bilo spasa.

# UBISTVO
# ELVIS SELIMOVIĆ
# ELDIN SELIMOVIĆ
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