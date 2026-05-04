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MUP TK

Ubica brata Elvis Selimović predat Tužilaštvu, izdata naredba za obdukciju tijela Eldina Selimovića

On se nakon ubistva udaljio smjesta događaja, nakon čega je lociran i uhapšen

Elvis Selimović. Avaz

A. B.

4.5.2026

Elvis Selimović koji je ubio svog brata Eldina u Tuzli predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

- Osumnjičeni E.S. (1982) iz Tuzle je dana 4.5.2026.godine u jutarnjim satima, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona FBiH - Ubistvo, predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - kazali su iz MUP-a TK.

Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac ce danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu.

- Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog, te se obavljaju i druga potrebna vještačenja i istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za ove događaje. Više informacija ćemo biti u mogućnosti saopćiti kada tužilac obavi sve navedene istražne radnje - dodali su.

Podsjećamo, Elvis Selimović je u ulici Rade Uhlika, u tuzlanskom naselju Miladije, usmrtio svog brata Eldina Selimovića, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Brzom akcijom pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je lociran i uhapšen u ranim jutarnjim satima. Potom je priveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje je nad njim započeta kriminalistička obrada.

# MUP TK
# TUŽILAŠTVO TK
# ELVIS SELIMOVIĆ
# ELDIN SELIMOVIĆ
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