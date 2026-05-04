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UBISTVO NA DOBRINJI

Advokat Tarika Prusca zatražio isključenje javnosti zbog djevojčice, osumnjičeni ima povrede na rukama

Osim toga, časni sude, detalji ovog stravičnog zločina su objavljeni, kadrovi su već snimljeni tokom uviđaja na kojem sam lično prisustvovala

Sa današnjeg ročišta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

4.5.2026

Advokat osumnjičenog Tarika Prusca, Damir Kočo tokom današnjeg ročišta u Kantonalnom sudu u Sarajevu koje je održano radi određivanja jednomjesečnog pritvora Pruscu, a vezano za krivično djelo teško ubistvo, zatražio je isključenje javnosti, s obzirom da je u događaju bilo dijete, odnosno petogodišnja djevojčica koju je oteo osumnjičeni.

Kočo je postavio zahtjev za isključenje javnosti jer smatra da postoje detalji, koji bi iznošenjem u javnost štetili interesima maloljetnog djeteta.

Tužiteljica Iva Kurilić je izjavila kako se protivi prijedlogu odbrane, jer javnost ima pravo da čuje šta se desilo.

- Osim toga, časni sude, detalji ovog stravičnog zločina su objavljeni, kadrovi su već snimljeni tokom uviđaja na kojem sam lično prisustvovala – rekla je Kurilić između ostalog.

Dodala je da u prijedlogu nije nigdje navela ime djevojčice, te napomenula da djevojčica nije povrijeđena, niti je Kurilić, kako kaže, planirala iznositi detalje o djetetu.

Napomenula je kako su ovo prizori koji se ne zaboravljaju, misleći na ubistvo.

Sudac Srđan Skoko odbio je zahtjev odbrane i obrazložio svoju odluku.

Također, advokat je dodao da mu je Prusac pokazao povrede na tijelu, to jeste na ruci. Kočo je istakao i da bi trebalo vidjeti da li je Pruscu potreban ljekarski pregled, odnosno stručna pomoć.

- U šoku je, pod stresom je i predlažem blaže mjere - rekao je Kočo, koji je naveo da se može složiti s prijedlogom Tužilaštva o određivanju pritvora. 

# UBISTVO
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# TARIK PRUSAC
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