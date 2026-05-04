Advokat Tarika Prusca zatražio isključenje javnosti zbog djevojčice, osumnjičeni ima povrede na rukama

Advokat osumnjičenog Tarika Prusca, Damir Kočo tokom današnjeg ročišta u Kantonalnom sudu u Sarajevu koje je održano radi određivanja jednomjesečnog pritvora Pruscu, a vezano za krivično djelo teško ubistvo, zatražio je isključenje javnosti, s obzirom da je u događaju bilo dijete, odnosno petogodišnja djevojčica koju je oteo osumnjičeni.

Kočo je postavio zahtjev za isključenje javnosti jer smatra da postoje detalji, koji bi iznošenjem u javnost štetili interesima maloljetnog djeteta.

Tužiteljica Iva Kurilić je izjavila kako se protivi prijedlogu odbrane, jer javnost ima pravo da čuje šta se desilo.

- Osim toga, časni sude, detalji ovog stravičnog zločina su objavljeni, kadrovi su već snimljeni tokom uviđaja na kojem sam lično prisustvovala – rekla je Kurilić između ostalog.