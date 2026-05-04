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ROČIŠTE

Snimak iz sudnice / Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Ovdje se radi o bahatoj osobi, rekla je Kurilić

Iva Kurilić. Avaz

Piše: Amila Ovčina

4.5.2026

Tužiteljica Iva Kurilić otkrila je na današnjem ročištu ubici Tariku Pruscu da je on 2016. godine pravosnažno osuđen jer je pretkuao majku, a dan kasnije svog brata.

- Ovdje se radi o bahatoj osobi - rekla je Kurilić.

Interesantno je da je Prusac na početku ročišta rekao da nije osuđivan.

Postavlja se pitanje kako je Prusac mogao dobiti dozvolu za korištenje oružja, ukoliko je ranije bio osuđivan.

Snimak s ročišta pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# UBISTVO
# TUŽILAŠTVO KS
# PIŠTOLJ
# DOBRINJA
# TARIK PRUSAC
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