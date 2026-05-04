Ubica se obratio u sudnici: Rekao da 25 dana nije vidio dijete, iako je tužiteljica rekla da ga je mogao viđati svaki vikend

Tarik Prusac koji se sumnjiči za ubistvo Elme Godinjak na Dobrinji, danas se obratio u Kantonalnom sudu u Sarajevu navodeći da mu nije bila namjera da je ubije.

- Ja se kajem zbog toga što se desilo, to meni nije bila namjera. Ja sam htio da uzmem dijete, jer ja svoje dijete nisam viđao otkako mi je supruga uslikala i poslala tu sudsku odluku o zabrani prilaska. Ja od tog dana nisam uopšte svoje dijete vidio. 25 dana nisam vidio svoje dijete. Meni nije bila namjera da je ubijem. Meni je bila namjera samo da je zastrašim – rekao je Prusac.

Dodao je da shvata šta se desilo.

Podsjećamo, tužiteljica Iva Kurilić je rekla da je Prusac imao pravo da viđa dijete svaki vikend.