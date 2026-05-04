Policija kontrolisala vozača, pa mu pronašli spid

Na magistralnom putu M-5 u mjestu Turbe, općina Travnik 01. maja 2026. godine oko 16:10 sati, policijski službenici Policijske stanice Travnik su izvršili kontrolu motornog vozila marke Alfa Romeo kao i kontrolu vozača K.E., rođen 2002. godine, iz Travnika.

Kako su saopćili iz MUP-a SBK, kod ovog vozača je pronađena određena količina bijele praškaste materijekoja svojim izgledom asocira na opojnu drogu spid.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenog lica poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje, dodaju iz policije.