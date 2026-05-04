Određen pritvor monstrumu Tariku Pruscu: Ubio Elmu Godinjak, pa oteo kćerku i odveo je na ćevape

Tariku Pruscu, koji se sumnjiči za ubistvo Elme Prusac-Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, određen je jednomjesečni pritvor odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu.
Tužilaštvo je 03.05.2026. godine predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.
- Kantonalni sud u Sarajevu, dana 04.05.2026. godine, u predmetu istrage protiv osumnjičenog Tarika Prusca, zbog osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo Teško ubistvo ženske osobe iz člana 166a stav (1) Krivičnog zakona Federacije BiH, na osnovu odredbe člana 146. stav 1. tačka c) i tačka d.) ZKP-a F BiH, a u vezi sa odredbom člana 145. stav 2. ZKP-a F BiH, donio je rješenje kojim je usvojen prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom .
Pritvor po ovom rješenju može trajati mjesec, počev od 01.05.2026. godine ili do druge odluke suda.
Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje - saopćeno je danas.