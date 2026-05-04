Određen pritvor monstrumu Tariku Pruscu: Ubio Elmu Godinjak, pa oteo kćerku i odveo je na ćevape

Tariku Pruscu, koji se sumnjiči za ubistvo Elme Prusac-Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, određen je jednomjesečni pritvor odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu.

Tužilaštvo je 03.05.2026. godine predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.