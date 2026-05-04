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PROZOR-RAMA

Vidio policiju pa pokušao pobjeći, uhapšen je: Pronađeni mu spid i marihuana

O svemu je upoznat nadležni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar-Područno tužilaštvo Konjic

Zaplijenjena droga i novac. MUP HNK

A. O.

4.5.2026

Policijski službenici Policijske stanice Prozor-Rama 3. maja 2026. godine su na osnovu pismene naredbe Općinskog suda u Konjicu izvršili pretres kuće koju koristi lice inicijala DŽ. N. (1993.).

- Navedeno lice je, uočivši dolazak policijskih službenika, pokušalo napustiti mjesto događaja, ali je u tome spriječeno te su ga policijski službenici stavili pod nadzor i lišili slobode – navode iz MUP-a HNK.

Prilikom pretresa pronađena je veća količina suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, raspoređena u kutijama i PVC kesicama, jedna PVC kesica s praškastom materijom koja asocira na opojnu drogu spid, digitalna vaga, dva mobilna telefona, kao i određena količina novca u različitim apoenima. O svemu je upoznat nadležni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar-Područno tužilaštvo Konjic, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje.

# DROGA
# MUP HNK
# PROZOR-RAMA
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