Ubio je u sačekuši hicem iz automatske puške: Savo Milošević osuđen na 22 godine zatvora zbog ubistva supruge Slađane

Okružni sud u Doboju osudio je Savu Miloševića (30) iz Bosanskog Broda na 22 godine i tri mjeseca zatvora zbog teškog ubistva njegove supruge Slađane Milošević (24), koju je usmrtio u sačekuši hicem iz automatske puške, prenosi ATV.



Istom presudom njegov rođak Aleksandar Ostojić (25) oslobođen je optužbi za pomaganje u izvršenju ubistva i biće pušten na slobodu.

Milošević je proglašen krivim za teško ubistvo člana porodice koju je, prema navodima suda, ranije duže vrijeme zlostavljao. Za to djelo izrečena mu je kazna od 22 godine zatvora.

Takođe je osuđen na šest mjeseci zatvora zbog neovlaštenog posjedovanja municije, nakon čega su kazne objedinjene u jedinstvenu kaznu od 22 godine i tri mjeseca.

U presudi se navodi da je Savo Milošević duži period zlostavljao Slađanu, zbog čega ga je ona napustila i zajedno s dvoje djece preselila kod svojih roditelja u Veliku Brusnicu.

Zločin se dogodio 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Bosanskog Broda. Prema presudi, Savo je oko 5.30 sati svojim automobilom marke "BMW" preprečio put i onemogućio prolazak supruzi koja je naišla vozilom "fijat punto". Nakon što je Slađana zaustavila automobil, Savo je iz automatske puške "M70", kalibra 7,62 mm, ispalio jedan metak koji je probio vjetrobransko staklo i pogodio je u desno oko.