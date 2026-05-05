Vuk, Maslak, Husić i Novalić osuđeni na 41,5 godina zatvora: Pronađeno im 75 kilograma droge

Kantonalni sud u Sarajevu je izrekao ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Maidu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Sud je donio i javno objavio presudu kojom su oni oglašeni krivim da su postali pripadnici organizovane grupe ljudi, s ciljem vršenja neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i neovlašteno proizvodili, prerađivali i prodavali i radi prodaje držali i prenosili opojnu drogu, te Maid Maslak bez odobrenja nadležnog organa držao vatreno oružje za koje je potrebno odobrenje.

Time su radnjama opisanim pod tačkama 1. i 2. izreke presude optuženi Adnan Vuk, Maid Maslak i Zijo Novalić počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, kao i krivično djelo iz člana 238. stav 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 55. KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona. Optuženi Armin Husić je oglašen krivim da je radnjama pod tačkom 3. počinio krivično djelo iz člana 238. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivično djelo iz člana 238. stav 1. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH. Optuženi Maid Maslak je, pored navedenog, pod tačkom 4. oglašen krivim i da je počinio krivično djelo iz člana 74. stav 1. tačka b) ZONDINOM-a KS, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Opojne droge

Od optuženih je oduzeto približno 75 kilograma opojnih droga. Za navedena krivična djela sud je optuženima izrekao sljedeće kazne:

Adnan Vuku za krivično djelo iz člana 238. stav 2. KZ FBiH utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 6 godina, a za krivično djelo iz člana 238. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. KZ FBiH kazna zatvora od 7 godina, te je primjenom člana 54. stav 1. i stav 2. tačka b) KZ FBiH osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Maidu Maslaku je za krivično djelo iz člana 238. stav 2. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 godina, za krivično djelo iz člana 238. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. KZ FBiH kazna zatvora od 9 godina, te za krivično djelo iz člana 74. stav 1. tačka b) ZONDINOM-a KS kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, pa je primjenom člana 54. KZ FBiH osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina i 6 mjeseci.

Zijadu Novaliću je za krivično djelo iz člana 238. stav 2. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 4 godine, a za krivično djelo iz člana 238. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. KZ FBiH kazna zatvora od 3 godine, te je primjenom člana 54. KZ FBiH osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina.

Produžen pritvor

Arminu Husiću je za krivično djelo iz člana 238. stav 2. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 godine, a za krivično djelo iz člana 238. stav 1. KZ FBiH kazna zatvora od 5 godina, te je primjenom člana 54. KZ FBiH osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina.

Na osnovu člana 57. KZ FBiH, optuženima će se u izrečene kazne zatvora uračunati vrijeme provedeno u pritvoru, i to Adnanu Vuku i Maidu Maslaku od 25.06.2024. godine, Ziji Novaliću od 26.06.2024. godine, a sve do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Prema optuženima Adnanu Vuku, Maidu Maslaku i Ziji Novaliću produžen je pritvor nakon izricanja presude, koji može trajati još 9 mjeseci, počev od dana objave presude tj. 05.05.2026. godine.