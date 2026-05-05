Video / Fikret Hadžić Hadžija nakon 24 godine u zatvoru: Nemojte uzimati pravdu u svoje ruke!

Fikret Hadžić zvani Hadžija, koji je nakon 24 godine izašao na slobodu, reportera „Dnevnog avaza“ dočekao je u svom domu u Lukavcu, gdje nam je otkrio da je plakao čitav dan nakon što je izašao iz zatvora.

Podsjećamo, on je osuđen zbog trostrukog ubistva porodice Kasumović iz 1. maja 2002. godine, za koju je tvrdio da su ga fizički napali, a da nakon toga nije bilo nikakve reakcije policije.

Danas poručuje ljudima da ne idu njegovim putem i da ne uzimaju pravdu u svoje ruke te da je više volio da su njega ubili nego da je završio u zatvoru.

Otkrio je da je ekipa iz Hrvatske snimila film o njemu, da su ga snimali i u zatvoru, a onda i po izlasku iz zatvora.

Ističe da ima veliku podršku, da su mu odmah po izlasku iz zatvora poklonili automobil i 400 eura. Kaže da zbog poziva tri dana nije mogao spavati. Poručio je da mu je cilj odlazak na posao u Njemačku, da trenutno za to skuplja novac i završava procedure.

Poručuje da četvrti član porodice Kasumović nema razloga za brigu, šta je uradio-uradio je, ali da se tome ne planira vraćati.

Kompletnu ispovijest pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

