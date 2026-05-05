Klanjana dženaza svirepo ubijenoj Elmi Prusac-Godinjak: Rijeka ljudi na mezarju Vlakovo

ŽRTVA FEMICIDA
Dženaza Elmi Prusac-Godinjak koja je ubijena 1. maja na Dobrinji klanjana je danas na Gradskom mezarju Vlakovo, dok je tevhid proučen u džamiji Dobrinja 3B.
Kako je zabilježio reporter "Avaza" na dženazi je bio veliki broj ljudi.
Iza ubijene Elme su ostali kćerka, majka, brat, snaha, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Podsjećamo Elmu Prusac-Godinjak ubio je suprug Tarik Prusac sa kojim je bila u procesu razvoda, a ovaj gnusni zločin počinio je pred njihovom petogodišnjom kćerkom.
