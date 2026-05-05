Porodica Kršo ogorčena zbog novog suđenja Sarajkiću, majka Fatima kroz suze: "To nije čovjek, to je monstrum"

Nakon što je „Dnevni avaz“ objavio da će biti ponovljeno suđenje Nihadu Sarajkiću koji je ubio Anela Kršu, našoj redakciji obratila se porodica žrtve. Otac Šemsudin i majka Fatima Kršo skrhani su bolom nakon gubitka svog sina, koji je preminuo u 39. godini. - Zamislite, ubiti čovjeka, 16 metaka ispaliti i udariti ga nogama, pa to je monstrum ljudi Božji – započela je Fatima Kršo potresno svoju izjavu za „Avaz“. Anel Kršo trebao je 39. godina napuniti na dan kada mu je dženaza bila.

Prema riječima Šemsudina Kršo, advokat Zlatko Ibrišimović, koji je zastupao Nihada Sarajkića, žalio se da mu sutkinja nije dala da uzme dosije od Anela Krše.

- Žalosno je da ubica, koji je ispalio 16 metaka, prvo ga je zovnuo na Vilsonovo šetalište na kafu i s leđa, 16 metaka ispalio i na kraju ga udarao nogama – kazao je Kršo. Fatima je dodala da je njihov sin bio u braku sa Suadom Salkić, s kojom je imao četvero djece. - Njena izjava ima na vašem YouTube-u koliko laže na moje dijete, da je pio, da je bio alkoholičar, da je bio u zavađi sa svakim, da je stalno nosao pištolj sa sobom, a to je sve slagala. Ona nama ne da djecu, pa smo mi išli u Centar za socijalni rad da vidimo djecu – kazala je Fatima za „Avaz“.

Kršo je dodala da su i ona suprug srčani bolesnici te da nikako ne viđaju unučad. Dodala je kako porodica nije obaviještena o novom suđenju.