Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTRESNA ISPOVIJEST ZA "AVAZ"

Porodica Kršo ogorčena zbog novog suđenja Sarajkiću, majka Fatima kroz suze: "To nije čovjek, to je monstrum"

Nikad nećemo zaboraviti svoje dijete dok smo živi, onakvog domaćina, rekla je Fatima

Šemsudin i Fatima Kršo: Pate za sinom. Hayat

Piše: Amila Ovčina

prije 4 dana

Nakon što je „Dnevni avaz“ objavio da će biti ponovljeno suđenje Nihadu Sarajkiću koji je ubio Anela Kršu, našoj redakciji obratila se porodica žrtve.

Otac Šemsudin i majka Fatima Kršo skrhani su bolom nakon gubitka svog sina, koji je preminuo u 39. godini.

- Zamislite, ubiti čovjeka, 16 metaka ispaliti i udariti ga nogama, pa to je monstrum ljudi Božji – započela je Fatima Kršo potresno svoju izjavu za „Avaz“.

Anel Kršo trebao je 39. godina napuniti na dan kada mu je dženaza bila. 

Anel Kršo: Ubijen u Sarajevu. Facebook

Prema riječima Šemsudina Kršo, advokat Zlatko Ibrišimović, koji je zastupao Nihada Sarajkića, žalio se da mu sutkinja nije dala da uzme dosije od Anela Krše.

Nihad Sarajkić s advokatom u sudnici. B. Cerić / Avaz

- Žalosno je da ubica, koji je ispalio 16 metaka, prvo ga je zovnuo na Vilsonovo šetalište na kafu i s leđa, 16 metaka ispalio i na kraju ga udarao nogama – kazao je Kršo.

Fatima je dodala da je njihov sin bio u braku sa Suadom Salkić, s kojom je imao četvero djece.

- Njena izjava ima na vašem YouTube-u koliko laže na moje dijete, da je pio, da je bio alkoholičar, da je bio u zavađi sa svakim, da je stalno nosao pištolj sa sobom, a to je sve slagala. Ona nama ne da djecu, pa smo mi išli u Centar za socijalni rad da vidimo djecu – kazala je Fatima za „Avaz“.

Kršo je dodala da su i ona suprug srčani bolesnici te da nikako ne viđaju unučad. Dodala je kako porodica nije obaviještena o novom suđenju.

- Moje dijete rahmetli je zaradilo da ona uživa. Ona sad troši njegove pare. Nikad nećemo zaboraviti svoje dijete dok smo živi, onakvog domaćina. Žalosno je da advokat brani ubicu, a protiv advokata se vodi proces. On brani ubicu i takve izjave daje i piše – izjavila je Fatima Kršo za „Avaz“ kroz suze. 

Podsjećamo, Sarajkić je 10. juna 2024. godine na okrutan način ispalio 16 hitaca prema Krši, od kojih ga je pogodilo 15.

# SUĐENJE
# ANEL KRŠO
# NIHAD SARAJKIĆ
# ŠEMSUDIN KRŠO
# FATIMA KRŠO
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.