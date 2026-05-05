Kamion planuo na autoputu, probio ogradu i udario u dalekovod: Vozač izgorio u kabini

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas nešto prije 15 sati na autoputu u blizini Slavonskog Broda, nedaleko od odmorišta Sredanci, gdje je došlo do zapaljenja teretnog vozila.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske navode da su zaprimili dojavu o požaru na kamionu na autoputu Autocesta A3, u kojem se nalazila jedna osoba.

Prema dostupnim informacijama, vozilo je s južne trake probilo centralnu zaštitnu ogradu, prešlo na sjevernu kolovoznu traku i tom prilikom udarilo u dalekovod.

U vrlo kratkom vremenu kamion je zahvatila snažna vatra, nakon čega su se čule i eksplozije. Svjedoci događaja tvrde da su pokušali pomoći vozaču, ali zbog jakog plamena i detonacija nisu mogli prići vozilu.

Usljed požara i gubitka kontrole, kamion je probio ogradu i gotovo završio na suprotnoj strani autoputa.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi lokalni portal SB online, vozač je ostao zarobljen u kabini i smrtno stradao.