PRONAŠAO GA PRIJATELJ

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS Boban Kusturić počinio samoubistvo

A. O.

prije 4 dana

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52) pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Prema nezvaničnim informacijama iz medija, najvjerovatnije je riječ o samoubistvu, a tijelo Kusturića oko 21 sat je pronašao je njegov prijatelj.

Sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici PU Banja Luka i dežurni tužilac OJT Banja Luka.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjoj Luci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot. Obavljao je poslove pilota u tzv. „VRS“ od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave. 

