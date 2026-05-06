Novi detalji stravične nesreće u kojoj su poginule četiri osobe: Vozač Golfa preticao više vozila

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata prije ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u prigradskom naselju Piloreti, poginule su 4 osobe, dok su dvije teško povrijeđene i nalaze se u bolnici.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke “Golf 7” novopazarskih tablica i “Opel Astra” iz Raške.

Navodno, vozač Golfa B. K. (2007) krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.

Tom prilikom je, prema riječima svjedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom “Opel Astra” koje je dolazilo iz pravca Raške.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a dijelovi automobila bili su rasuti svuda po magistralnom putu.

Na licu mjesta intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica koje su uz pomoć specijalne opreme izvlačile unesrećene iz smrskanih automobila.

Na mjesto nesreće izašli su i dežurni tužilac, kao i načelnica OSP, koji rukovode uviđajem i prikupljanjem svih relevantnih dokaza kako bi se utvrdile okolnosti ove tragedije.

Građani Novog Pazara i Raške potreseni su ovom nesrećom, pogotovo zbog činjenice da su među stradalima bili i veoma mladi ljudi.

Za volanom Opela nalazio se S.V. (1957), dok je na mjestu suvozača bio V.M. (1981). U vozilu su se nalazili i putnici V.K. (1971) i V.M. (1980). Na licu mjesta poginuli su vozač „Golfa“ B.K. (2007), vozač „Opela“ S.V. (1957), suvozač „Opela“ V.M. (1981).

Naknadno, povredama je u Opštoj bolnici Novi Pazar podlegla i četvrta osoba, žena koja je bila među teško povrijeđenima u vozilu “Opel Astra” registarskih oznaka iz Raške, prenosi Sandžak danas.

Još dvije osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim tjelesnim povredama, potvrđeno je za RTS.