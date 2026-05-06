Drama u bh. gradu: Diler napao policajce tokom zapljene kokaina

Hapšenje osumnjičenog za trgovinu drogom u Laktašima pretvorilo se u dramu nakon što je napao policijske službenike tokom zapljene kokaina.

Prema informacijama iz istrage, riječ je o muškarcu koji je bio suvozač u automobilu u kojem je pronađena droga, a napad na policajce uslijedio je u trenutku hapšenja.

Iz Policijske uprave Banja Luka saopćeno je da je uhapšen Laktašanin inicijala K. U., koji se sumnjiči za krivična djela napada na službeno lice u vršenju službene radnje i neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

- Policijski službenici su sinoć, prilikom kontrole vozila, kod K. U., koji se nalazio u vozilu kao putnik, pronašli i oduzeli određenu količinu bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain. Prilikom vršenja službenih radnji K. U. je fizički napao policijske službenike te pružao aktivan otpor prilikom hapšenja. Policijski službenici i K. U. su zadobili povrede, te im je ukazana ljekarska pomoć - naveli su iz PU Banja Luka.

U saopćenju se dodaje da je kod vozača inicijala D. B. alkotestiranjem utvrđeno prisustvo od 1,61 promil alkohola u organizmu.

- O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka - saopćeno je iz policije.