Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEŠKA NESREĆA

Muškarac pao s traktorske prikolice, pa preminuo u kolima Hitne pomoći

Muškarac se nalazio u dvorištu, gdje se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu sijenom

Z. M. je preminuo u vozilu Hitne pomoći. Danas.rs (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

prije 2 dana

U selu Amerić, u blizini Mladenovca, danas je došlo do teške nesreće u kojoj je život izgubio Z. M. (56), saznaje Telegraf.

Muškarac se nalazio u dvorištu, gdje se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu sijenom. U jednom trenutku je pao s prikolice.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja ga je preuzela i prevezla prema Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Međutim, Z. M. je preminuo u vozilu Hitne pomoći tokom transporta.

Nadležni organi naložili su obdukciju, dok je slučaj preuzelo tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.

# SRBIJA
# MLADENOVAC
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.