Muškarac pao s traktorske prikolice, pa preminuo u kolima Hitne pomoći

U selu Amerić, u blizini Mladenovca, danas je došlo do teške nesreće u kojoj je život izgubio Z. M. (56), saznaje Telegraf.

Muškarac se nalazio u dvorištu, gdje se popeo na traktorsku prikolicu natovarenu sijenom. U jednom trenutku je pao s prikolice.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja ga je preuzela i prevezla prema Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Međutim, Z. M. je preminuo u vozilu Hitne pomoći tokom transporta.

Nadležni organi naložili su obdukciju, dok je slučaj preuzelo tužilaštvo u Mladenovcu, koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.