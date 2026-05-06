Video / Policajac otišao na bankomat, službeni automobil mu "pobjegao" u more

U gradskoj luci u Senju danas je došlo do neobične saobraćajne nezgode u kojoj je službeno policijsko vozilo završilo u moru, piše Lika online.

Prema dostupnim informacijama, policijski službenik je nakratko izašao iz automobila kako bi otišao do bankomata, nakon čega se vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, samo pokrenulo i sletjelo u more.