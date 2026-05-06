NEZGODA U HRVATSKOJ

Video / Policajac otišao na bankomat, službeni automobil mu "pobjegao" u more

M. Až.

prije 2 dana

U gradskoj luci u Senju danas je došlo do neobične saobraćajne nezgode u kojoj je službeno policijsko vozilo završilo u moru, piše Lika online.

Prema dostupnim informacijama, policijski službenik je nakratko izašao iz automobila kako bi otišao do bankomata, nakon čega se vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, samo pokrenulo i sletjelo u more.

Ovaj nesvakidašnji prizor privukao je pažnju brojnih prolaznika, dok su na lice mjesta ubrzo stigli i drugi policijski službenici.

Srećom, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a na vozilu je pričinjena manja materijalna šteta.

U toku je organizacija izvlačenja automobila iz mora, dok će više informacija o okolnostima nezgode biti poznato nakon uviđaja.

# POLICAJAC
# HRVATSKA
# SENJ
