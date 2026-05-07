Akcija policije u Živinicama: U toku pretresi, istraga se vodi protiv Naila Jusića

Velika akcija policije sprovodi se jutros na području Živinica od ranih jutarnjih sati, saznaje "Avaz".

Prema našim informacijama, policijski službenici su započeli akciju oko 5 sati jutros, nezvanično.

Također, saznajemo i da policajci s dugim cijevima osiguravaju zgradu Gradske uprave Živinice.

- Po našem nalogu, naredba Općinskog suda Živinice, sprovodi se na više lokacija u Živinicama. Vrše se pretresi - potvrdio je za "Avaz" portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Istraga se vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

- Sve je još uvijek u toku. Više informacija ćemo imati po okončanju pretresa - rekao je Arnautović za "Avaz".