"AVAZ" SAZNAJE

Akcija policije u Živinicama: U toku pretresi, istraga se vodi protiv Naila Jusića

Po našem nalogu, naredba Općinskog suda Živinice, sprovodi se na više lokacija u Živinicama, rekao nam je Arnautović

Pretresi na više lokacija. Avaz

Piše: Amila Ovčina

prije 2 dana

Velika akcija policije sprovodi se jutros na području Živinica od ranih jutarnjih sati, saznaje "Avaz".

Prema našim informacijama, policijski službenici su započeli akciju oko 5 sati jutros, nezvanično.

Također, saznajemo i da policajci s dugim cijevima osiguravaju zgradu Gradske uprave Živinice. 

- Po našem nalogu, naredba Općinskog suda Živinice, sprovodi se na više lokacija u Živinicama. Vrše se pretresi - potvrdio je za "Avaz" portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Istraga se vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

- Sve je još uvijek u toku. Više informacija ćemo imati po okončanju pretresa - rekao je Arnautović za "Avaz".

# MUP TK
# AKCIJA
# NAIL JUSIĆ
# ŽIVINICE
