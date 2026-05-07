Potvrđena optužnica protiv majke i njenog rođaka: Četvero djece prisiljavali na prosjačenje i prijetili im

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv majke i njenog rođaka zbog krivičnog djela trgovina ljudima.

Kako je navedeno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, oni se terete da su tokom 2025. i početkom 2026. godine prisiljavali četvero maloljetne djece na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu.

Prijetili su im, fizički kažnjavali i tjerali ih da dnevno zarade do 50 KM. Optuženi su uzimali novac koji bi prikupila djeca. Prema navodima iz optužnice, djeca su često bila izložena vremenskim neprilikama, nisu išla u školu i nerijetko zarađujući sami sebi za hranu. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor. Djeca – žrtve trgovine ljudima smještena su u jednu od sigurnih kuća.

Postupajuća tužiteljica je za glavni pretres predložila sudu saslušanje 11 svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza. Također, zbog zaštite maloljetne djece i osjetljivosti predmeta, identitet optuženih i drugi podaci koji bi mogli dovesti do identifikacije, tužilaštvo ne može objavljivati.