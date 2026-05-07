Preinačena presuda Kantonalnog suda u Tuzli Kemalu Mehinoviću za zloupotrebu položaja: Sebi pribavio 85.000 KM

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženi Kemal Mehinović oglašen krivim za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine, preinačena je u žalbenom postupku presudom Vrhovnog suda FBiH u odluci o kazni, tako što se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je u periodu od 23.09. do 28.09.2019. godine, radeći kao odgovorna osoba i direktor pravnog lica „Dom smreka“ d.o.o Srebrenik, nakon što je u tri navrata sa direktorima drugih preduzeća dogovarao nabavku građevinskog materijala i prodaju radne mašine, zloupotrijebio svoja ovlaštenja, te građevinski materijal i novac zadržao za sebe.

Na taj način je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 85.000 KM, a u istom iznosu pričinio štetu firmi „Dom smreka“. Presudom se optuženi obavezuje da oštećenom isplati navedeni iznos imovinske koristi stečene krivičnim djelom, na ime naknade štete.