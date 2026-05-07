Danas počinje obnovljeno suđenje Ramizu Durakoviću za zločine u Čajniču

Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene na području Čajniča počinjene 1993. zakazan je danas.

Advokat Denis Ajkić rekao je za Detektor da će tada Apelaciono vijeće Državnog suda odlučiti na koji će način dalje teći tok postupka.

Apelaciono vijeće je nedavno ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković osuđen na tri godine zatvora u svojstvu komandanta 43. drinske brigade Armije BiH, te odredilo održavanje novog suđenja.

Tom presudom je Duraković proglašen krivim jer nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. drinske brigade 14. februara 1993. napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tom prilikom, u Šapićima je ubijen civil srpske nacionalnosti Darinka Pjević te su zapaljene kuće Rajka i Miloša Pjevića.

Početkom marta ove godine, odbrana je, iznoseći žalbu, navela da je Duraković osuđen na bazi pretpostavke, a ne na bazi dokazanih činjenica. Tužilaštvo BiH također je uložilo žalbu u kojoj je zatraženo izricanje strožije kazne za optuženog, te je presuda ukinuta.