Teška nesreća kod Maglaja: Vozilo završilo na krovu u kanalu, povrijeđene dvije osobe

U mjestu Kosova kod Maglaja danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

Jedno od vozila nakon udara završilo je u kanalu i prevrnuto na krov, dok je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta.

- Učestvovala su dva vozila, dvije osobe su povrijeđene - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Zbog nesreće se na ovoj dionici saobraćaj odvija naizmjenično, a uviđaj na mjestu događaja je u toku.